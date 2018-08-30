Игроки Ливерпуля после поражения поработали в столовой

Футболисты Ливерпуля поработали в клубной столовой после проигрыша партнерам по команде на тренировке.
В Ливерпуле, который лидирует в турнирной таблице АПЛ, все в порядке с атмосферой внутри команды: даже наказание игроки красных несут с удовольствием.
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На недавней тренировке Юрген Клопп разбил игроков на четыре группы, и они соревновались в мини-турнире. Команде, которая уступила выписали штраф: она должна была прийти на клубную кухню и приготовить большую партию морковных тортов. Так, чтобы хватило всем игрокам и сотрудникам клуба.
В списке “неудачников”, которые отправились на кухню, попали Вирджил ван Дейк, Энди Робертсон, Наби Кейта, Кертис Джонс и Дэниэл Старридж.
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Фото: liverpoolfc.com
Фото: liverpoolfc.com
Фото: liverpoolfc.com
Фото: liverpoolfc.com
Фото: liverpoolfc.com
Фото: liverpoolfc.com
Впрочем, они не выглядели разочарованными – наоборот, ребята с большим удовольствием вчитывались в рецепт и смешивали тесто. Колпак шеф-повара получил Ван Дейк.
Напомним, голкипер Ливерпуля Лорис Кариус перешел в турецкий Бешикташ.
Фото: liverpoolfc.com