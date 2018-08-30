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Лейпциг — Заря: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча плей-офф раунда Лиги Европы Лейпциг — Заря на Фактах ICTV в четверг, 30 августа, в 19:30.

Немецкий Лейпциг и луганская Заря сойдутся на стадионе Ред Булл Арена в Лейпциге в рамках матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы в четверг, 30 августа.

Быки прошлого уик-энда потерпели разгромное поражение в Бундеслиге от дортмундской Боруссии со счетом 1:4. Единственный гол в составе Лейпцига забил Огюстен в начале встречи.

Читайте: Где смотреть Лейпциг — Заря

Заря, в свою очередь уступила на своем поле дебютанту украинской Премьер-лиги черниговской Десне – 0:2.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом встречи является подопечные Ральфа Рагника. На победу Лейпцига дают коэффициент 1.19. Успех украинский оценивают в 15.00. Ничейный результат встречи – 6.80.

Прогноз Фактов ICTV

Лейпциг – Заря – 1:1.

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