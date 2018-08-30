Лига чемпионов 2018/19: результаты жеребьевки группового этапа

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов определило состав 8-ми групп основной стадии турнира.

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Донецький Шахтер попал в группу F, где сыграет вместе с Манчестер Сити, Лионом и Хоффенхаймом.

Результаты жеребьевки:

Группа А: Атлетико, Боруссия Дортмунд, Монако, Брюгге

Группа В: Барселона, Тоттенхэм Хотспур, ПСВ, Интер

Группа С: ПСЖ, Наполи, Ливерпуль, Црвена Звезда

Группа D: Локомотив, Порту, Шальке, Галатасарай

Группа Е: Бавария, Бенфика, Аякс, АЭК

Группа F: Манчестер Сити, Шахтер Донецк, Лион, Хоффенхайм

Группа G: Реал Мадрид, Рома, ЦСКА, Виктория

Группа H: Ювентус, Манчестер Юнайтед, Валенсия, Янг Бойз

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов начнутся 18 сентября. Заключительные матчи в группах пройдут 12 декабря.

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Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится 1 июня 2019 в Мадриде, на стадионе Ванда Метрополитано, домашней арене Атлетико.

Напомним, 31 августа состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы.