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Россияне украли эмблему одесского Черноморца

В эфире российского телевидения новороссийский клуб показали с эмблемой украинского Черноморца.

Во время жеребьевки 1/16 Кубка России вместо эмблемы Черноморца из Новороссийска показали эмблему одесского клуба Черноморец.

Читайте: Я тебя не понимаю: юный украинский шахматист протроллил россиянина

Трансляция проводилась на телеканале Россия 1.

Эмблема новороссийского Черноморца выглядит следующим образом:

Ранее Россия “украла” украинских футболистов для плакатов ЧМ-2018.

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