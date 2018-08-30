Шахтер узнал соперников в Лиге чемпионов

Шахтер узнал имена соперников по групповому этапу Лиги чемпионов сезона 2018/19.
Шахтер Донецк узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Соответствующая процедура жеребьевки состоялась в Монако.
Читайте: Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть, когда и кто с кем может сыграть
Шахтер попал в группу F, где его соперниками стали:
- Манчестер Сити
- Лион
- Хоффенхайм
Всего в групповом этапе участвуют 32 клуба: 26 начинают с него и 4 команды проходят как победители раунда плей-офф.
Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф, третьи места – проходят в 1/16 финала Лиги Европы.
Напомним, Динамо сыграло вничью с Аяксом и покинуло ЛЧ
Фото: Alexander Ishchenko | Dreamstime.com
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