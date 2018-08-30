Украинский футболист спел “Ти ж мене підманула” на посвящении в финском клубе

Футболист Денис Олейник решил спеть для своих новых одноклубников украинскую народную песню “Ти ж мене підманула”.

31-летний украинский полузащитник Денис Олейник прошел посвящение в финском футбольном клубе Сейняйоен Ялкапаллокерго.

Для посвящения новичок клуба должен спеть песню перед командой. Олейник выбрал украинскую народную Ти ж мене підманула.

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“Я так не нервничал, когда впервые за сборную выходил”, – прокомментировал событие Олейник в Instagram.

Напомним, летом экс-форвард Днепра и Металлиста Денис Олейник перебрался в финский Сейняйоки и уже успел отличиться дублем за новый клуб.

К слову, Лунин провел первую тренировку в Леганесе.

Фото: SJK.