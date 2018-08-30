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УЕФА назвала лучших футболистов сезона

УЕФА наградила лучших игроков сезона 2017/18.

УЕФА провела церемонию награждения лучших игроков за достижения сезона 2017/18.

Вот список лучших:

Кейлор Навас  – лучший голкипер сезона.

Серхио Рамос – лучший защитник сезона.

Лука Модрич – лучший полузащитник сезона.

Криштиану Роналду – лучший нападающий сезона.

Читайте: Шахтер узнал соперников в Лиге чемпионов

Напомним, 31 августа состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

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