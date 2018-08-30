Жеребьевка Лиги чемпионов: где смотреть, когда и кто с кем может сыграть

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 30 августа.

Жеребьевка Лиги чемпионов решит в какую из групп попадет каждая из 32 команд, которые будут участвовать в розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов. В сезоне 2018/19 Украина будет представлена ​​одной командой — Шахтер Донецк.

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Подопечные Фонсеки напрямую попали в групповой этап, как чемпионы УПЛ. Вице-чемпион Украины киевское Динамо не смогло преодолеть стадию плей-офф квалификации Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей амстердамскому Аяксу.

Когда и где состоится жеребьевка?

В четверг, 30 августа в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Церемония начнется в 19.00 по киевскому времени.

Где смотреть?

Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире телеканала Футбол 2.

Также жеребьевки будет транслироваться на сайте UEFA.com.

Какие команды сыграют на этом этапе?

Кроме донецкого Шахтера бороться за трофей Лиги чемпионов будет еще 31 команда:

Англия: Манчестер Сити, Ливерпуль, Тоттенхэм Хотспур, Манчестер Юнайтед

Испания: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Барселона, Валенсия

Германия: Бавария, Боруссия Дортмунд, Шальке, Хоффенхайм

Италия: Ювентус, Наполи, Рома, Интер

Франция: ПСЖ, Лион, Монако

Россия: Локомотив, ЦСКА

Нидерланды: Аякс, ПСВ

Португалия: Порту

Турция: Галатасарай

Бельгия: Брюгге

Чехия: Виктория Пльзень

Греция: АЕК

Швейцария: Янг Бойз

Сербия: Црвена Звєзда

Как будет происходить жеребьевки?

Все клубы поделят на четыре корзины. В первую корзину попадет чемпион ЛЧ, победитель Лиги Европы УЕФА и чемпионы шести самых высоких по рейтингу чемпионатов.

1-я корзина: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Барселона, Бавария, Манчестер Сити, Ювентус, ПСЖ, Локомотив

Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Барселона, Бавария, Манчестер Сити, Ювентус, ПСЖ, Локомотив 2-я корзина: Боруссия Дортмунд, Порту, Манчестер Юнайтед, Шахтер, Наполи, Тоттенхэм, Рома, Бенфика

Боруссия Дортмунд, Порту, Манчестер Юнайтед, Шахтер, Наполи, Тоттенхэм, Рома, Бенфика 3-я корзина: Шальке, Лион, Монако, ЦСКА, Ливерпуль, Валенсия, Аякс, ПСВ

Шальке, Лион, Монако, ЦСКА, Ливерпуль, Валенсия, Аякс, ПСВ 4-я корзина: Брюгге, Галатасарай, Интер, Хоффенхайм, Црвена Звезда, Виктория, Янг Бойз, АЭК

Где пройдет финал Лиги чемпионов 2018/19?

Финал главного клубного турнира Старого света состоится на родном стадионе Атлетико в Мадриде – Ванда Метрополитано. Трофей разыграют 1 июня 2019 года.

Ранее УЕФА объявил тройку финалистов за звание игрока сезона.

Фото: uefa.com