Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть, когда и кто с кем может сыграть

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в четверг, 31 августа.

Жеребьевка Лиги Европы решит в какую из групп попадет каждая из 48-ми команд, которая будет брать участие в розыгрыше группового этапа Лиги Европы. В сезоне 2018/19 Украина будет представлена ​​киевским Динамо и полтавской Ворсклой.

Шанс пробиться в основную сетку имеет луганская Заря, если обыграет немецкий Лейпциг.

Когда и где состоится жеребьевка?

В пятницу, 31 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Церемония начнется в 14.00 по киевскому времени.

Где смотреть?

Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире телеканала Футбол 1.

Также жеребьевки будет транслироваться на сайте UEFA.com.

Какие команды сыграют на этом этапе?

Всего в розыгрыше примет участие 48 клубов.

Англия: Арсенал, Челси

Германия: Байер Леверкузен, Айнтрахт

Украина: Динамо Киев, Ворскла

Испания: Вильярреаль, Бетис

Италия: Лацио, Милан

Франция: Марсель, Ренн

Турция: Фенербахче, Акхисар

Россия: Краснодар, Спартак Москва

Бельгия: Андерлехт, Стандарт

Чехия: Славия, Яблонец

Австрия: Зальцбург

Португалия: Спортинг

Греция: ПАОК

Беларусь: БАТЭ

Хорватия: Динамо Загреб

Швейцария: Цюрих

Венгрия: МОЛ Види

Шотландия: Рейнджерс

Казахстан: Астана

Кипр: АЕК Ларнака

Еще 18 команда определится после матчей плей-офф квалификации Лиги Европы 30 августа.

Как будет происходить жеребьевки?

Все клубы поделят на четыре корзины согласно рейтингу клубов в таблице УЕФА.

1-я корзина: Арсенал, Челси, Байер, Динамо Киев, Зальцбург, Вильярреаль, Андерлехт

1-я или 2-я корзина: Лацио, Спортинг, Марсель, ПАОК, Милан

2-я или 3-я корзина: Фенербахче, Краснодар, Бетис, БАТЭ, Динамо Загреб, Айнтрахт, Спартак Москва, Стандарт

3-я корзина: Цюрих

3-я или 4-я корзина: Ренн, Ворскла, Славия, Акхисар

4-я корзина: Яблонец, МОЛ Види

Где пройдет финал Лиги Европы 2018/19?

Финал матч состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Арена имеет самую высокую, четвертую категорию от УЕФА. Является главной домашней ареной сборной Азербайджана по футболу.

Ранее УЕФА объявил место проведения матча за Суперкубок УЕФА-2020.