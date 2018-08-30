Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть, когда и кто с кем может сыграть

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в четверг, 31 августа.
Жеребьевка Лиги Европы решит в какую из групп попадет каждая из 48-ми команд, которая будет брать участие в розыгрыше группового этапа Лиги Европы. В сезоне 2018/19 Украина будет представлена киевским Динамо и полтавской Ворсклой.
Шанс пробиться в основную сетку имеет луганская Заря, если обыграет немецкий Лейпциг.
Когда и где состоится жеребьевка?
В пятницу, 31 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы.
Церемония начнется в 14.00 по киевскому времени.
Где смотреть?
Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире телеканала Футбол 1.
Также жеребьевки будет транслироваться на сайте UEFA.com.
Какие команды сыграют на этом этапе?
Всего в розыгрыше примет участие 48 клубов.
Англия: Арсенал, Челси
Германия: Байер Леверкузен, Айнтрахт
Украина: Динамо Киев, Ворскла
Испания: Вильярреаль, Бетис
Италия: Лацио, Милан
Франция: Марсель, Ренн
Турция: Фенербахче, Акхисар
Россия: Краснодар, Спартак Москва
Бельгия: Андерлехт, Стандарт
Чехия: Славия, Яблонец
Австрия: Зальцбург
Португалия: Спортинг
Греция: ПАОК
Беларусь: БАТЭ
Хорватия: Динамо Загреб
Швейцария: Цюрих
Венгрия: МОЛ Види
Шотландия: Рейнджерс
Казахстан: Астана
Кипр: АЕК Ларнака
Еще 18 команда определится после матчей плей-офф квалификации Лиги Европы 30 августа.Читайте: Новый гимн и дизайн: УЕФА анонсировал ребрендинг Лиги Европы Динамо сыграло вничью с Аяксом и покинуло ЛЧ Атлетико обыграл Реал и стал обладателем Суперкубка УЕФА
Как будет происходить жеребьевки?
Все клубы поделят на четыре корзины согласно рейтингу клубов в таблице УЕФА.
1-я корзина: Арсенал, Челси, Байер, Динамо Киев, Зальцбург, Вильярреаль, Андерлехт
1-я или 2-я корзина: Лацио, Спортинг, Марсель, ПАОК, Милан
2-я или 3-я корзина: Фенербахче, Краснодар, Бетис, БАТЭ, Динамо Загреб, Айнтрахт, Спартак Москва, Стандарт
3-я корзина: Цюрих
3-я или 4-я корзина: Ренн, Ворскла, Славия, Акхисар
4-я корзина: Яблонец, МОЛ Види
Где пройдет финал Лиги Европы 2018/19?
Финал матч состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Арена имеет самую высокую, четвертую категорию от УЕФА. Является главной домашней ареной сборной Азербайджана по футболу.
Ранее УЕФА объявил место проведения матча за Суперкубок УЕФА-2020.