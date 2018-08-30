Заря уступила Лейпцигу на последних минутах матча и выбыла с ЛЕ

Заря на выезде встречалась с немецким Лейпцигом в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы.

Лейпциг — Заря – 3:2

Голы: Кунья 7, Огустин 69, Форсберг 90 (пен.) – Рафаэль 35, Гордиенко 48.

Лейпциг: Мвого, Клостерманн, Орбан, Конате (Форсберг 59), Лаймер (Брума 79), Забитцер, Кампель, Ильзанкер, Кунья, Вернер, Поульсен (Огустин 59).

Заря: Фелипе, Тымчук, Вернидуб, Сваток, Михайличенко, Харатин, Силас, Караваев, Гордиенко (Кочергин 68), Кабаев (Чеберко 69), да Силва (Прийма 80).

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы немецкий Лейпциг принимал на своем поле луганскую Зарю. Встреча проходила на стадионе Ред Булл Арена и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Читайте: Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть, когда и кто с кем может сыграть

В составе подопечных Ральфа Рагника забитые мячи на свой счет записали Тимо Вернер, Жан-Кевин Огустен и Эмиль Форсберг, который забил победный гол в этом матче с пенальти на 90-й минуте. В составе Зари отличились Рафаэль Ратао и Артем Гордиенко.

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 0:0. Таким образом, РБ Лейпциг вышел в групповой этап Лиги Европы, а Заря свое участие в турнире завершила.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча плей-офф раунда Лиги Европы Лейпциг — Заря.

Фото: RB Leipzig.