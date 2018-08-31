Динамо и Ворскла узнали соперников в Лиге Европы

Киевское Динамо в групповом этапе Лиги Европы оказалось в первой корзине и узнало своих соперников. Ворсклу жребий кинул в четвертую.
В Монако состоялась церемония жеребьевки группового этапа Лиги Европы, в котором примут участие и два представителя Украины – киевское Динамо и полтавская Ворскла.
Как известно, 48 команд были разделены на четыре корзины. Динамо, которое перешло в Лигу Европы после поражения в раунде плей-офф Лиги чемпионов, оказалось в первой корзине вместе с такими командами как Севилья, Арсенал, Челси и Лацио.
Читайте: Лига чемпионов 2018/19: результаты жеребьевки группового этапа
Соперники Динамо в группе К:
- Астана
- Ренн
- Яблонец
Во время жеребьевки Ворскла была в четвертой корзине.
Соперники Ворсклы в группе Е:
- Арсенал
- Спортинг
- Карабах
Во время жеребьевки Ворскла была в четвертой корзине. Полтавчанам попался Арсенал, Спортинг и Карабах.
К слову, читайте об остальных результатах жеребьевки группового этапа Лиги Европи.