Динамо объявило о трансфере датского форварда

Форвард датского футбольного клуба Мидтьюлланд Миккель Дуелунд перешел в киевское Динамо.
Игрок Мидтьюлланда Миккель Дуелунд продолжит карьеру в Динамо.
Об этом киевский клуб сообщил на своем YouTube канале.
Детали контракта не сообщаются.
Датчанин будет играть под 99-м номером. Ранее сообщалось, что Динамо заплатит за полузащитника около €3,3-4 млн.
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21-летний футболист может сыграть вингера на обоих флангах, также может расположиться на позиции нападающего.
Сам футболист на своей странице в Instagram в сториз поделился фото киевских болельщиков и стадиона НСК Олимпийский.
Дуелунд – воспитанник Мидтьюлланн. Этот сезон для него является пятым в основной команде. За это время он провел 109 матчей, забил 22 гола и сделал 15 ассистов.
Также Дуелунд сыграл 14 матчей за сборную Дании U-21, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.
Напомним, Динамо сыграло вничью с Аяксом и покинуло ЛЧ.
Фото: instagram.com/duelund_22