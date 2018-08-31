Форвард датского футбольного клуба Мидтьюлланд Миккель Дуелунд перешел в киевское Динамо.

Игрок Мидтьюлланда Миккель Дуелунд продолжит карьеру в Динамо.

Об этом киевский клуб сообщил на своем YouTube канале.

Детали контракта не сообщаются.

Датчанин будет играть под 99-м номером. Ранее сообщалось, что Динамо заплатит за полузащитника около €3,3-4 млн.

Читайте: Динамо и Ворскла узнали соперников в Лиге Европы

21-летний футболист может сыграть вингера на обоих флангах, также может расположиться на позиции нападающего.

Сам футболист на своей странице в Instagram в сториз поделился фото киевских болельщиков и стадиона НСК Олимпийский.



Фото: instagram.com/duelund_22 Фото: instagram.com/duelund_22 Динамо объявило о трансфере датского форварда / 2 фотографии

Дуелунд – воспитанник Мидтьюлланн. Этот сезон для него является пятым в основной команде. За это время он провел 109 матчей, забил 22 гола и сделал 15 ассистов.

Также Дуелунд сыграл 14 матчей за сборную Дании U-21, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

Напомним, Динамо сыграло вничью с Аяксом и покинуло ЛЧ.

Фото: instagram.com/duelund_22