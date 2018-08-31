Хоффенхайм на украинском языке обратился к Шахтеру

Соперник Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов Хоффенхайм написал сообщение донецкому клубу на украинском языке.

Хоффенхайм на своей официальной странице в Twitter после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/19 обратился к своим соперникам на их родных языках.

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В частности, донецкому Шахтеру немецкий клуб оставил сообщение на украинском языке.

“Привет, Шахтер! Мы с нетерпением ждем наши игры! До скорой встречи!”, – говорится в сообщении Хоффенхайма.

Поприветствовали на своей странице в Twitter своих соперников и горняки.

На английском языке Манчестер Сити:

“Мы будем рады встретиться с Вами снова!”

На французском языке Лион:

“Мы с нетерпением ждем нашу первую встречу в еврокубке!”

На немецком языке Хоффенхайм:

“Поздравляем с дебютом в Лиге чемпионов! Мы с нетерпением ждем Вас в ближайшем будущем!”

Hello, @ManCity! We’ll be delighted to meet with you again! Salut @Ol. On attend avec impatience notre premier rendez-vous aux coupes européennes! Grüße nach @tsghoffenheim! Herzlichen Glückwunsch zu euren Debut in der Champions League! Wir freuen uns und bis bald! pic.twitter.com/vUftI98Iiv — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 30 августа 2018 г.

Ранее стало известно расписание матчей Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Фото: TSG Hoffenheim.