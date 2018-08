Хоффенхайм на украинском языке обратился к Шахтеру

Хоффенхайм на своей официальной странице в Twitter после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/19 обратился к своим соперникам на их родных языках.

В частности, донецкому Шахтеру немецкий клуб оставил сообщение на украинском языке.

Поприветствовали на своей странице в Twitter своих соперников и горняки.

На английском языке Манчестер Сити:

На французском языке Лион:

На немецком языке Хоффенхайм:

Hello, @ManCity! We’ll be delighted to meet with you again!

Salut @Ol. On attend avec impatience notre premier rendez-vous aux coupes européennes!

Grüße nach @tsghoffenheim! Herzlichen Glückwunsch zu euren Debut in der Champions League! Wir freuen uns und bis bald! pic.twitter.com/vUftI98Iiv

— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 30 августа 2018 г.