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Лига Европы 2018/19: результаты жеребьевки группового этапа

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы определило состав 12-ти групп основной стадии турнира.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2018/19 состоялась в Ньоне.

В этом году в основной стадии Лиги Европы Украина будет представлена киевским Динамо и полтавской Ворсклой.

Результаты жеребьевки:

Группа А: Байер Леверкузен, Лудогорец, Цюрих, АЕК Ларнака

Группа В: Зальцбург, Селтик, РБ Лейпциг, Русенборг

Группа С: Зенит, Копенгаген, Бордо, Славия Прага

Группа D: Андерлехт, Фенербахче, Динамо Загреб, Спартак Трнава

Группа Е: Арсенал, Спортинг, Карабах, Ворскла

Группа F: Олимпиакос, Милан, Бетис, Дюделанж

Группа G: Вильярреал, Рапид, Спартак Москва, Рейнджерс

Группа Н: Лацио, Марсель, Франкфурт, Аполлон

Группа I: Бешикташ, Генк, Мальме, Сарпсборг

Группа J: Севилья, Краснодар, Стандарт, Акхисар

Группа К: Динамо Киев, Астана, Ренн, Яблонец

Группа L: Челси, ПАОК, БАТЭ, МОЛ Види

Первые матчи группового этапа Лиги Европы начнутся 20 сентября. Заключительные матчи в группах пройдут 13 декабря.

Читайте: Лига чемпионов 2018/19: результаты жеребьевки группового этапа

Финал Лиги Европы сезона-2018/19 состоится 29 мая 2019 в Баку, на Олимпийском стадионе, домашней арене сборной Азербайджана по футболу.

Напомним, Заря уступила Лейпцигу на последних минутах матча и выбыла с ЛЕ.

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