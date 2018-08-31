Лига Европы 2018/19: результаты жеребьевки группового этапа

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы определило состав 12-ти групп основной стадии турнира.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2018/19 состоялась в Ньоне.
В этом году в основной стадии Лиги Европы Украина будет представлена киевским Динамо и полтавской Ворсклой.
Результаты жеребьевки:
Группа А: Байер Леверкузен, Лудогорец, Цюрих, АЕК Ларнака
Группа В: Зальцбург, Селтик, РБ Лейпциг, Русенборг
Группа С: Зенит, Копенгаген, Бордо, Славия Прага
Группа D: Андерлехт, Фенербахче, Динамо Загреб, Спартак Трнава
Группа Е: Арсенал, Спортинг, Карабах, Ворскла
Группа F: Олимпиакос, Милан, Бетис, Дюделанж
Группа G: Вильярреал, Рапид, Спартак Москва, Рейнджерс
Группа Н: Лацио, Марсель, Франкфурт, Аполлон
Группа I: Бешикташ, Генк, Мальме, Сарпсборг
Группа J: Севилья, Краснодар, Стандарт, Акхисар
Группа К: Динамо Киев, Астана, Ренн, Яблонец
Группа L: Челси, ПАОК, БАТЭ, МОЛ Види
Первые матчи группового этапа Лиги Европы начнутся 20 сентября. Заключительные матчи в группах пройдут 13 декабря.
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Финал Лиги Европы сезона-2018/19 состоится 29 мая 2019 в Баку, на Олимпийском стадионе, домашней арене сборной Азербайджана по футболу.
Напомним, Заря уступила Лейпцигу на последних минутах матча и выбыла с ЛЕ.