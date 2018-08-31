Расписание матчей Динамо в Лиге Европы

Календарь матчей киевского Динамо в групповом этапе Лиги Европы сезона-2018/19.
Жеребьевка Лиги Европы сезона-2018/19 состоялось 31 августа во Ньоне. Своих соперников на стадии группового этапа Лиги Европы узнало киевское Динамо. Бело-синих жребий свел с Астаной, Ренном и Яблонцем.
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В 1-м туре подопечные Александра Хацкевича 20 сентября сыграют в Киеве против Астаны.
Полностью календарь Группы К выглядит так:
1-й тур. 20 сентября. Динамо – Астана
2-й тур. 4 октября. Яблонец – Динамо
3-й тур. 25 октября. Ренн – Динамо
4-й тур. 8 ноября. Динамо – Ренн
5-й тур. 29 ноября. Астана – Динамо
6-й тур. 13 декабря. Динамо – Яблонец
Финал Лиги Европы сезона-2018/19 состоится 29 мая 2019 в Баку, на Олимпийском стадионе, домашней арене сборной Азербайджана по футболу.
Также во время жеребьевки были определены соперники полтавской Ворсклы в групповом этапе Лиги Европы.
Photo by Harold Cunningham – UEFA/UEFA via Getty Images