Расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов

Календарь матчей донецкого Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Жеребьевка Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоялось 30 августа в Монако. Своих соперников на стадии группового этапа Лиги чемпионов узнал донецкий Шахтер, который сыграет с Манчестер Сити, Лионом и Хоффенхаймом.

В 1-м туре подопечные Паулу Фонсеки 19 сентября сыграют в Харькове с Хоффенхаймом.

Полностью календарь выглядит так:

1-й тур. 19 сентября 19:55. Шахтер – Хоффенхайм

2-й тур. 2 октября, 22:00. Лион – Шахтер

3-й тур. 23 октября, 22:00. Шахтер – Манчестер Сити

4-й тур. 7 ноября, 22:00. Манчестер Сити – Шахтер

5-й тур. 27 ноября, 22:00. Хоффенхайм – Шахтер

6-й тур. 12 января, 22:00. Шахтер – Лион

Представление соперников от официального сайта Шахтера:

Манчестер Сити

В группе F второй год кряду оранжево-черные встретятся с одной из сильнейших команд Европы – Манчестер Сити. В 2018-м горожане в пятый раз в истории стали чемпионами Англии, набрав рекордные 100 очков, а в августе начали с трофея новый сезон в поединке за Суперкубок с Челси (2:0). Наставник Манчестер Сити – Хосеп Гвардиола, завоевавший в своей тренерской карьере уже 24 титула.

В межсезонье Манчестер Сити фактически сохранил тот же состав. Из приобретений стоит отметить лишь покупку алжирца Рияда Мареза – одного из лидеров Лестера, в 2016-м выигрывавшего Премьер-лигу. Потери команды не связаны с трансферами. Некоторое время из-за травм пропустят бронзовый призер чемпионата мира бельгиец Кевин де Брюйне и резервный голкипер Клаудио Браво.

Лион

Лион представляет одноименный французский город. Клуб был основан в 1950 году, в середине 1960-х завоевал национальный Кубок, но главных успехов добился в начале нового тысячелетия. В 2002-м львы впервые стали чемпионами и сохраняли титул на протяжении семи лет, а в 2010-м доходили до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили Баварии.

В сезоне-2017/18 Лион стал бронзовым призером Лиги 1. Летом в Валенсию перешел основной защитник Муктар Дьяхаби, а второй бомбардир Мариано Диас (21 гол и 7 результативных передач) выкуплен Реалом. Вместе с тем клуб точечно усилил конкуренцию на нескольких позициях, сохранил лидеров атаки (Мемфиса Депая и Бертрана Траоре), остался и чемпион мира – 2018 Набиль Фекир.

Хоффенхайм

Третий участник Лиги чемпионов от Германии – Хоффенхайм из одноименной деревни, сегодня являющейся районом города Зинсхайм. Клуб основан в 1899 году.

Хоффенхайм вышел в Бундеслигу в 2008-м, за два года преодолев путь из Региональной лиги. Тогда перед бело-синими были поставлены амбициозные задачи, в том числе попадание в еврокубки. Год назад они дебютировали в Лиге чемпионов, уступив в плей-офф квалификации Ливерпулю, а теперь завоевали бронзовые медали чемпионата и попали в группу напрямую.

У команды один из самых перспективных молодых наставников Германии – 31-летний Юлиан Нагельсманн. В 2017-м его признали лучшим тренером Бундеслиги. Официально известно, что по окончании сезона он покинет Хоффенхайм и возглавит РБ Лейпциг.

За последние годы много ярких игроков Хоффенхайма перешло в большие клубы (Роберто Фирмино, Кевин Фолланд, Сандро Вагнер, Никлас Зюле, Жереми Толян, Себастьян Руди). Нынешним летом перебрался в Шальке лучший бомбардир Марк Ут, но по-прежнему в наличии результативный хорват Андрей Крамарич. Соперник горняков начал сезон с поражения от Баварии (3:1), где единственный мяч оформил самый опытный полевой футболист – 30-летний Адам Салаи.

Ранее УЕФА назвал лучший гол сезона 2017/18.

Фото: shakhtar.com