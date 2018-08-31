Суд признал договорным матч первой ракетки Украины

Матчи двух украинских теннисистов Александра Долгополова и Екатерины Бондаренко признаны договорными.

Городской суд Алматы разрешил букмекерам не выплачивать игрокам ставки по некоторым матчам украинских теннисистов Александра Долгополова и Катерины Бондаренко.

Под подозрение попали два матча, который состоялись 20 августа 2017. В этот день Долгополов проиграл португальцу Тьягу Монтейру на Winston Salem Open – 3:6, 3:6, а Бондаренко уступила Ане Богдан из Румынии на Connecticut Open – 2:6, 2:6.

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Некоторые букмекеры заподозрили, что матчи договорные и обратились в суд. Внутренние правила позволяют букмекерским компаниям не выплачивать выигрыш, если есть подозрение в договорном статусе конкретного события.

Отметим, что в течение года было еще 6 исков в других судах Алматы и Астаны, которые обязали букмекерские конторы выплатить игрокам выигрыши, так как матчи не были признанными договорными со стороны Международной федерации тенниса или Tennis Integridy Unit.

Напомним, Доглополов в рейтинге ATP занимает самую высокую среди мужчин соотечественников — 86 позицию, Бондаренко – является третьей ракеткой Украины и занимает в рейтинге WTA 86 место.

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Фото: Oliver Sjöström on Unsplash.