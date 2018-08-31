Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть, когда и кто с кем может сыграть

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в четверг, 31 августа.

Жеребьевка Лиги Европы решит в какую из групп попадет каждая из 48-ми команд, которая будет брать участие в розыгрыше группового этапа Лиги Европы. В сезоне 2018/19 Украина будет представлена ​​киевским Динамо и полтавской Ворсклой.

Когда и где состоится жеребьевка?

В пятницу, 31 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Церемония начнется в 14.00 по киевскому времени.

Где смотреть?

Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире телеканала Футбол 1.

Также жеребьевки будет транслироваться на сайте UEFA.com.

Какие команды сыграют на этом этапе?

Всего в розыгрыше примет участие 48 клубов.

Германия: Байер Леверкузен, Айнтрахт, Лейпциг

Испания: Вильярреаль, Бетис, Севилья

Бельгия: Андерлехт, Стандарт, Генк

Франция: Марсель, Ренн, Бордо

Россия: Краснодар, Спартак Москва, Зенит

Турция: Фенербахче, Акхисар, Бешикташ

Англия: Арсенал, Челси

Украина: Динамо Киев, Ворскла

Италия: Лацио, Милан

Греция: ПАОК, Олимпиакос

Кипр: АЕК Ларнака, Аполлон

Норвегия: Сарпсборг, Русенборг

Шотландия: Рейнджерс, Селтик

Чехия: Славия Прага, Яблонец

Австрия: Зальцбург, Рапид

Португалия: Спортинг

Беларусь: БАТЭ

Хорватия: Динамо Загреб

Швейцария: Цюрих

Венгрия: МОЛ Види

Казахстан: Астана

Азербайджан: Карабах

Болгария: Лудогорец

Люксембург: Дюделанж

Дания: Копенгаген

Швеция: Мальме

Словакия: Спартак Трнава

Как будет происходить жеребьевки?

Все клубы поделят на четыре корзины согласно рейтингу клубов в таблице УЕФА.

1-я корзина: Севилья, Арсенал, Челси, Зенит, Байер, Динамо Киев, Бешикташ, Зальцбург, Олимпиакос, Вильярреаль, Андерлехт, Лацио

Севилья, Арсенал, Челси, Зенит, Байер, Бешикташ, Зальцбург, Олимпиакос, Вильярреаль, Андерлехт, Лацио 2-я корзина : Спортинг, Лудогорец, Копенгаген, Марсель, Селтик, ПАОК, Милан, Генк, Фенербахче, Краснодар, Астана, Рапид

: Спортинг, Лудогорец, Копенгаген, Марсель, Селтик, ПАОК, Милан, Генк, Фенербахче, Краснодар, Астана, Рапид 3-я корзина: Бетис, Карабах, БАТЭ, Динамо Загреб, РБ Лейпциг, Айнтрахт, Мальме, Спартак Москва, Стандарт, Цюрих, Ренн, Бордо

Бетис, Карабах, БАТЭ, Динамо Загреб, РБ Лейпциг, Айнтрахт, Мальме, Спартак Москва, Стандарт, Цюрих, Ренн, Бордо 4-я корзина: Аполлон, Русенборг, Ворскла, Славия Прага, Акхисар, Яблонец, АЕК Ларнака, МОЛ Види, Рейнджерс, Спартак Трнава, Дюделанж, Сарпсборг

Где пройдет финал Лиги Европы 2018/19?

Финал матч состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Арена имеет самую высокую, четвертую категорию от УЕФА. Является главной домашней ареной сборной Азербайджана по футболу.

Ранее УЕФА объявил место проведения матча за Суперкубок УЕФА-2020.