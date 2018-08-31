Жеребьевка Лиги Европы: где смотреть, когда и кто с кем может сыграть

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в четверг, 31 августа.
Жеребьевка Лиги Европы решит в какую из групп попадет каждая из 48-ми команд, которая будет брать участие в розыгрыше группового этапа Лиги Европы. В сезоне 2018/19 Украина будет представлена киевским Динамо и полтавской Ворсклой.
Когда и где состоится жеребьевка?
В пятницу, 31 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы.
Церемония начнется в 14.00 по киевскому времени.
Где смотреть?
Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире телеканала Футбол 1.
Также жеребьевки будет транслироваться на сайте UEFA.com.
Какие команды сыграют на этом этапе?
Всего в розыгрыше примет участие 48 клубов.
Германия: Байер Леверкузен, Айнтрахт, Лейпциг
Испания: Вильярреаль, Бетис, Севилья
Бельгия: Андерлехт, Стандарт, Генк
Франция: Марсель, Ренн, Бордо
Россия: Краснодар, Спартак Москва, Зенит
Турция: Фенербахче, Акхисар, Бешикташ
Англия: Арсенал, Челси
Украина: Динамо Киев, Ворскла
Италия: Лацио, Милан
Греция: ПАОК, Олимпиакос
Кипр: АЕК Ларнака, Аполлон
Норвегия: Сарпсборг, Русенборг
Шотландия: Рейнджерс, Селтик
Чехия: Славия Прага, Яблонец
Австрия: Зальцбург, Рапид
Португалия: Спортинг
Беларусь: БАТЭ
Хорватия: Динамо Загреб
Швейцария: Цюрих
Венгрия: МОЛ Види
Казахстан: Астана
Азербайджан: Карабах
Болгария: Лудогорец
Люксембург: Дюделанж
Дания: Копенгаген
Швеция: Мальме
Словакия: Спартак ТрнаваЧитайте: Новый гимн и дизайн: УЕФА анонсировал ребрендинг Лиги Европы Динамо сыграло вничью с Аяксом и покинуло ЛЧ Заря уступила Лейпцигу на последних минутах матча и выбыла с ЛЕ
Как будет происходить жеребьевки?
Все клубы поделят на четыре корзины согласно рейтингу клубов в таблице УЕФА.
- 1-я корзина: Севилья, Арсенал, Челси, Зенит, Байер, Динамо Киев, Бешикташ, Зальцбург, Олимпиакос, Вильярреаль, Андерлехт, Лацио
- 2-я корзина: Спортинг, Лудогорец, Копенгаген, Марсель, Селтик, ПАОК, Милан, Генк, Фенербахче, Краснодар, Астана, Рапид
- 3-я корзина: Бетис, Карабах, БАТЭ, Динамо Загреб, РБ Лейпциг, Айнтрахт, Мальме, Спартак Москва, Стандарт, Цюрих, Ренн, Бордо
- 4-я корзина: Аполлон, Русенборг, Ворскла, Славия Прага, Акхисар, Яблонец, АЕК Ларнака, МОЛ Види, Рейнджерс, Спартак Трнава, Дюделанж, Сарпсборг
Где пройдет финал Лиги Европы 2018/19?
Финал матч состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Арена имеет самую высокую, четвертую категорию от УЕФА. Является главной домашней ареной сборной Азербайджана по футболу.
Ранее УЕФА объявил место проведения матча за Суперкубок УЕФА-2020.