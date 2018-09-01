Лестер — Ливерпуль, Реал — Леганес: анонс и прогноз матчей

Самые ожидаемые матчи европейского уик-энда в АПЛ, Примере и Серии А.

Факты ICTV анонсируют самые ожидаемые матчи европейского уикенда, среди которых матч нынешнего лидера АПЛ Ливерпуля, который встретится на выезде с Лестером.

Лестер – Ливерпуль

АПЛ, 4-й тур

1 сентября, 14:30 Лестер. Стадион Кинг Пауэр

После трех туров чемпионата английской Премьер-лиги Ливерпуль не только возглавляет таблицу, но является единственным клубом, сетку ворот которого, не сумел поразить соперник. Появление в команде Вирджила Ван Дейка минимализировала закоренелые стереотипы об извечной слабой обороне мерсисайдцев. Ну а с приходом Алиссона у подопечных Клоппа появилась уверенность, что их кипер сможет выручить в самый ответственный момент.

Лестер после поражения от Манчестер Юнайтед (1:2), взял верх над Вулверхэмптоном (2:0), а в третьем туре деклассировал на выезде Саутгемптон (2:1). За лис не сможет сыграть Джейми Варди, который отбывает дисквалификацию за удаление в матче с Вулверхэмптоном. Кроме Варди против Ливерпуля не сыграет Мэтти Джеймс.

А вот у Ливерпуля остаются в лазарете только Алекс Окслейд-Чемберлен и Деян Ловрен.

Подопечных Клоппа букмекеры ожидаемо записывают фаворитами противостояния. На победу Ливерпуля дают коэффициент 1.42, тогда как успех лис оценивается в 7.30. Ничья – 5.00.

Парма – Ювентус

Серия А, 3-й тур

1 сентября, 21:30, Парма. Стадион Эннио Тардини

Ювентус по итогам первых двух стартовых туров набрал шесть очков, однако выступление действующего чемпиона нельзя назвать уверенным. В первом туре бьянконери с большим трудом обыграла Кьево в конце встречи, а Лацио хоть и был обыгран 2:0, но также не без проблем.

Туринские болельщики будут ждать гол от своего звездного новичка Криштиану Роналду, который пока не имел возможности отличиться за Ювентус.

Парма – новичок нынешнего сезона в Серии А. Команда начала турнир с ничьи с Удинезе и поражения от СПАЛ.

Букмекерские конторы считают фаворитом матча Ювентус. Коэффициент на победу Пармы составляет 12.00. Потенциальный триумф подопечных Аллегри оценивается в 1.29, а ничья – 5.55.

Реал — Леганес

Примера, 3-й тур

1 сентября, 21.45, Мадрид. Сантьяго Бурнабеу

Реал остается второй командой в Примере, которая пока в чемпионате идет без потерь. В этом туре сливочные на своем поле сыграют с Леганесом, которому ранее клуб отдал в аренду украинца Андрея Лунина. Причем, Лунин не сможет сыграть против Реала из-за запрета.

У подопечных Лопетеги все в строю, кроме Вальехо. В Леганеса в лазарете только Шимановски.

В поединке на Сантьяго Берабеу букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Викторию подопечных Лопетеги оценивают в 1.16, успех Леганеса – 19.00. На ничью дают – 8.90.

Фото: Liverpool FC, Real Madrid