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Шахтер обыграл Мариуполь в УПЛ

Шахтер одержал легкую победу над Мариуполем в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Шахтер — Мариуполь – 2:0

Голы: Мораес 43, Дава (авт.) 56.

Шахтер: Пятов, Ракицкий, Хочолава, Бутко, Исмаили, Тайсон (Болбат, 79), Степаненко, Марлос (Фернандо Педро, 79), Алан Патрик (Майкон, 64), Веллингтон Нем, Мораес.

Мариуполь: Гальчук, Белый (Горбунов, 63), Демир, Быков, Тищенко, Вакула (Бугай, 74), Мишнев, Яворский, Белоконь, Дава, Фомин.

Донецкий Шахтер в матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу обыграл Мариуполь. Встреча состоялась в Харькове на стадионе Металлист и завершилась со счетом 2:0.

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Весь матч прошел под диктовку горняков. Подопечные Паулу Фонсека завладели инициативой с первых секунд и не выпускали ее до финального свистка.

Голы на счету Жуниора Мораеша и Дави в собственные ворота во второй половине встречи.

К слову, соперник Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов Хоффенхайм написал сообщение донецкому клубу на украинском языке.

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