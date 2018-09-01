Свитолина вышла в 1/8 финала US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела третий раунд открытого чемпионата США (US Open), победив 52 ракетку мира Ван Цян из Китая – 6:4, 6:4.
Об этом сообщается на сайте турнира US open.
Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Элина Свитолина допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 5, при этом украинская спортсменка обошлась без подач навылет.
Ван Цян отметилась 5 эйсами, 3 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-пойнтами из 7.
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Week 2, here she comes…@ElinaSvitolina defeats Wang 6-4, 6-4 to book a R4 clash against Sevastova!#USOpen pic.twitter.com/RRrjDK1YTv
— US Open Tennis (@usopen) 31 августа 2018 г.
Следующей соперницей украинской спортсменки станет латвийка Анастасия Севастова, посеянная под 19 номером.
Соревнования в Нью-Йорке завершатся 9 сентября.
Напомним, Свитолина отказалась общаться с российскими журналистами.
Фото: Getty Images