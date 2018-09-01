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Свитолина вышла в 1/8 финала US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела третий раунд открытого чемпионата США (US Open), победив 52 ракетку мира Ван Цян из Китая – 6:4, 6:4.

Об этом сообщается на сайте турнира US open.

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Элина Свитолина допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 5, при этом украинская спортсменка обошлась без подач навылет.

Ван Цян отметилась 5 эйсами, 3 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-пойнтами из 7.

Читайте: Свитолина и компания: самые эффектные теннисистки US Open из топ-10 (ГОЛОСОВАНИЕ)

Следующей соперницей украинской спортсменки станет латвийка Анастасия Севастова, посеянная под 19 номером.

Соревнования в Нью-Йорке завершатся 9 сентября.

Напомним, Свитолина отказалась общаться с российскими журналистами.

Фото: Getty Images

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