Арсенал едва обыграл Кардифф на выезде

Арсенал обыграл Кардифф в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги Кардифф принимал на своем поле лондонский Арсенал. Встреча прошла на стадионе Кардифф Сити и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

В составе канониров забитых мячи на свой счет записали Шкодран Мустафи, Пьер-Эмерик Обамейян и Александр Ляказетт.

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За хозяев отличились Виктор Камараса и Дэниэл Уорд. Таким образом, подопечные Унаи Эмери одержали вторую подряд победу в АПЛ, а Кардифф продолжил серию без побед до четырех матчей (две ничьи и два поражения).

Сейчас Арсенал (6 очков) занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, Кардифф (2) – на шестнадцатой строчке.

В следующем туре Арсенал сыграет на выезде с Ньюкасл Юнайтед, а Кардифф в гостях встретится с Челси. Обе встречи пройдут 15 сентября.

К слову, Ливерпуль пропустил от Лестера после грубой ошибки Алиссона.

Фото: arsenal.com