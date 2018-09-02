Ливерпуль пропустил от Лестера после грубой ошибки Алиссона

Ливерпуль на выезде победил Лестер в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

Лестер – Ливерпуль – 1:2

Голы: Геззаль, 63 – Мане, 10, Фирмино, 45

Лестер: Шмайхель, Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Менди, Ндиди, Олбрайтон (Ихеоначо, 61), Мэддисон (Амартли, 83), Геззаль, Грей (Окадзаки, 76)

Ливерпуль: Алиссон, Александр-Арнольд (Матип, 89), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 71), Вейналдум, Милнер, Салах (Шакири, 71), Фирмино, Мане

Ливерпуль обыграл Лестер в матче четвертого тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе Кинг Пауэр в Лестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Автором первого гола Ливерпуля стал форвард Садио Мане, который отправил мяч в ворота Каспера Шмайхеля на 10-й минуте игры. В конце первого тайма мерсисайдцы упрочили преимущество в счете – бразилец Роберто Фирмино забил головой на 45-й минуте.

В середине второго тайма голкипер красных Алиссон допустил грубую ошибку в своей штрафной, что привело к голу хавбека Лестера Рашида Геззаля.

В итоге Ливерпуль набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В ативи Лестера 6 очков.

Напомним, игроки Ливерпуля после поражения поработали в столовой.

Фото: FC Liverpool.