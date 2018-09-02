Уотфорд сенсационно обыграл Тоттенхэм

Уотфорд обыграл Тоттенхэм в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

Уотфорд принимал на своем поле Тоттенхэм Хотспур в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе Викарейдж Роуд и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Читайте: Лига чемпионов 2018/19: результаты жеребьевки группового этапа

В составе хозяев голы на свой счет записали Трой Дини и Крейг Кэткарт. Гости отличились после того, как полузащитник Уотфорда Абдулайе Дукуре забил мяч в собственные ворота.

Таким образом, Уотфорд одержал четвертую подряд победу со старта нового сезона АПЛ, а шпоры после трех побед подряд потерпели первое поражение.

Уотфорд (12 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, Тоттенхэм (9) – на пятой строчке.

К слову, Арсенал едва обыграл Кардифф на выезде.

Фото: Watford Football Club