Уотфорд сенсационно обыграл Тоттенхэм

Уотфорд обыграл Тоттенхэм в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.
Уотфорд принимал на своем поле Тоттенхэм Хотспур в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе Викарейдж Роуд и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
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В составе хозяев голы на свой счет записали Трой Дини и Крейг Кэткарт. Гости отличились после того, как полузащитник Уотфорда Абдулайе Дукуре забил мяч в собственные ворота.
Таким образом, Уотфорд одержал четвертую подряд победу со старта нового сезона АПЛ, а шпоры после трех побед подряд потерпели первое поражение.
Уотфорд (12 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, Тоттенхэм (9) – на пятой строчке.
К слову, Арсенал едва обыграл Кардифф на выезде.
Фото: Watford Football Club