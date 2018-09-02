PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Уотфорд сенсационно обыграл Тоттенхэм/

Уотфорд сенсационно обыграл Тоттенхэм

Уотфорд обыграл Тоттенхэм в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

Уотфорд принимал на своем поле Тоттенхэм Хотспур в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе Викарейдж Роуд и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Читайте: Лига чемпионов 2018/19: результаты жеребьевки группового этапа

В составе хозяев голы на свой счет записали Трой Дини и Крейг Кэткарт. Гости отличились после того, как полузащитник Уотфорда Абдулайе Дукуре забил мяч в собственные ворота.

Таким образом, Уотфорд одержал четвертую подряд победу со старта нового сезона АПЛ, а шпоры после трех побед подряд потерпели первое поражение.

Уотфорд (12 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, Тоттенхэм (9) – на пятой строчке.

К слову, Арсенал едва обыграл Кардифф на выезде.

Фото: Watford Football Club

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Арсенал едва обыграл Кардифф на выезде
Ливерпуль пропустил от Лестера после грубой ошибки Алиссона
Лестер — Ливерпуль, Реал — Леганес: анонс и прогноз матчей
Игроки Ливерпуля после поражения поработали в столовой
Манчестер Юнайтед решил окончательно добить своих фанатов
Тоттенхэм разгромил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд
Невозможно узнать! Топ-10 самых стильных футболистов АПЛ (ГОЛОСОВАНИЕ)
Ярмоленко дебютировал в АПЛ с разгромного поражения от Ливерпуля
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка