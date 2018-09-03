PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / ФИФА назвала тройку претендентов на звание Игрок года/

ФИФА назвала тройку претендентов на звание Игрок года

ФИФА объявила шорт-лист претендентов на приз лучшему футболисту года.

В тройку номинантов вошли Криштиану Роналду (Реал/Ювентус, сборная Португалии), Лука Модрич (Реал, сборная Хорватии) и Мохаммед Салах (Ливерпуль, сборная Египта).

Читайте: Лига чемпионов 2018/19: результаты жеребьевки группового этапа

Португалец в прошлом сезоне стал победителем и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в составе Реала, египтянин — финалистом Лиги чемпионов и обладателем Золотой бутсы АПЛ, а хорват выиграл самый престижный клубный турнир Европы и дошел до финала чемпионата мира вместе со своей сборной.

Победитель будет объявлен в Лондоне 24 сентября в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.

Интересно, что Лионель Месси не вошел в тройку претендентов впервые за последние 12 лет.

Ранее УЕФА назвала лучших футболистов сезона.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка