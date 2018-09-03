ФИФА назвала тройку претендентов на звание Игрок года

ФИФА объявила шорт-лист претендентов на приз лучшему футболисту года.

В тройку номинантов вошли Криштиану Роналду (Реал/Ювентус, сборная Португалии), Лука Модрич (Реал, сборная Хорватии) и Мохаммед Салах (Ливерпуль, сборная Египта).

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Португалец в прошлом сезоне стал победителем и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в составе Реала, египтянин — финалистом Лиги чемпионов и обладателем Золотой бутсы АПЛ, а хорват выиграл самый престижный клубный турнир Европы и дошел до финала чемпионата мира вместе со своей сборной.

Победитель будет объявлен в Лондоне 24 сентября в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.

Интересно, что Лионель Месси не вошел в тройку претендентов впервые за последние 12 лет.

Ранее УЕФА назвала лучших футболистов сезона.