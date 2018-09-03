Гусев будет тренировать Динамо

Олег Гусев станет главным тренером молодежного состава киевского Динамо.
Экс-полузащитник киевского Динамо Олег Гусев заявил, что в ближайшее время станет главным тренером молодежной команды бело-синих U-21.
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Об этом сообщает XSport.
— Через несколько дней должен подписать контракт с Динамо, где буду тренировать команду U-21, — сказал Гусев.
Напомним, 35-летний игрок большую часть своей карьеры провел в Динамо. За бело-синих Гусев сыграл 296 матчей, в которых отметился 58 забитыми голами. За сборную футболист провел 98 матчей и забил 13 голов.
Напомним, Карпаты обыграли Динамо в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.
Фото: Динамомания
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