Нагорняк: Ответственность за результат должны нести игроки Динамо

Бывший игрок сборной Украины и Днепра в комментарии Фактам ICTV прокомментировал последние результаты киевского Динамо.

Экс-нападающий сборной Украины, а ныне телеэксперт Сергей Нагорняк поделился своим мнением относительно перспектив киевского Динамо в нынешнем сезоне и последних матчей киевлян против Карпат и Аякса.

— Это видно невооруженным глазом, что Динамо еще не отошло от поражения в матче с Аяксом и вылета из Лиги чемпионов ни физически, ни психологически. Поэтому в матче с Карпатами динамовцы выглядели вяло, — сказал Нагорняк.

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Нагорняк считает, что главной проблемой Динамо является низкая результативность.

— В Динамо должна быть какая-то отправная точка, клуб ставит перед собой высокие задачи и потеря очков в чемпионате в планы никак не входит. То, что проблема в Динамо есть — это видно невооруженным глазом. Команда очень мало забивает — это самая главная проблема, – добавил он.

По мнению Сергея Нагорняка, ответственность за результат должна поровну лежать на игроках Динамо и тренерском штабе:

— Вина лежит не только на тренерах, но и на футболистах. Не нужно разделять футболистов и тренерский штаб. Только совместными усилиями киевляне смогут преодолеть все трудности. Та ситуация, в которую они попали, им надо решить вместе. Футболисты также должны нести ответственность за то, что они показывают на футбольном поле, не только тренер. Знаете, как говорят “Выигрывает команда, а проигрывает тренер”. Оно было есть и будет, – отметил Нагорняк.

Напомним, Карпаты в меньшинстве взяли верх над Динамо.