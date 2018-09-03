Обзор матчей и результаты 7-го тура УПЛ

Факты ICTV подводят итоги 7-го тура украинской Премьер-лиги.

Накануне в чемпионате Украины по футболу сыграли седьмой тур. Открывали тур в Полтаве матчем Ворскла – Черноморец, который завершился в пользу подопечных Василия Сачко со счетом 2:1.

А вот Динамо в воскресенье снова потеряло очки в чемпионате УПЛ. Киевляне сенсационно уступили дома львовским Карпатам. Зато луганская Заря вдоволь отыгралась на киевском Арсенала за вылет из Лиги Европы, раскатав всухую дебютанта чемпионата Украины 5:0.

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Ворскла — Черноморец – 2:1

Голы: Кулач, 49, Рыжук (а в.) 87 — Чорний, 63

Шахтер — Мариуполь – 2:0

Голы: Мораес, 43 Дава, 56

Десна — Олимпик – 0:1

Голы: Белоног, 55

ФК Львов — Александрия – 2:2

Голы: Дуарте, 8 Тейлор, 21 — Грицук, 54 Ситало, 83

Динамо Киев — Карпаты – 0:2

Голы: Швед, 17, 45 + 2

Арсенал-Киев — Заря – 0:5

Голы: Караваев, 5 Хомченовский, 13, 69 Рафаэль Ратао, 44, Леднев, 51

Таким образом, после семи сыгранных туров турнирную таблицу возглавляет донецкий Шахтер, в активе которого 18 очков, в Александрии на 2 поинта меньше. Замыкает тройку киевское Динамо с 13-ю очками.

Фото: ФК Зоря