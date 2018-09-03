Украинский уик-энд: голы в Бельгии и Испании и удаление Коноплянки

В активе украинских сборников на прошлой неделе две победы в чемпионате Бельгии, победа в греческой Суперлиге и фиаско в АПЛ и Бундеслиге.

В четвертом туре английской Премьер-лиги Вест Хэм украинца Андрея Ярмоленко потерпел уже четвертое поражение подряд. На этот раз подопечные Пеллегрини не смогли ничего противопоставить Вулверхэмптону. Молотобойцы уступили на своем поле со счетом 0:1 и стали единственной командой в АПЛ с нулевым поинтом в турнирной таблице.

Волки вырвали победу в компенсированное время, а украинский вингер Андрей Ярмоленко провел на поле весь второй тайм. Украинец вышел вместо шотландца Снодграсса. Ярмоленко только один раз пробил по воротам, хотя провел довольно активный поединок, часто брал игру на себя и на 57-й минуте выдал хороший ассист на Майкла Антонио, однако голкипер гостей парировал удар англичанина.

Матч против Герты сложился неудачно для Шальке и в частности — для Евгения Коноплянки, который вышел впервые со стартовых минут в новом сезоне Бундеслиги. Уже на 15-й минуте гельзенкирхенцы пропустили от Ондрей Дуди. Украинец сыграл 90 минут, но в добавленное арбитром время заработал удаление за фол последней надежды. Коноплянка сорвал атаку Герты, в которой форвард соперников выбегал один на один с вратарем Шальке.

Это удаление стало первым прямым в профессиональной карьере 28-летнего футболиста и лишь вторым вообще. Несмотря на удаление наставник Шальке Доменико Тедеско похвалил украинца.

– Берлинцы хорошо закрыли центр, поэтому мы пытались действовать через фланги. Особенно нам это удавалось слева, где хорошо играл Евгений Коноплянка, – сказал Тедеско.

“Не останавливайте эту машину!” – пестрит на форумах фанатов бельгийского Генка о Руслане Малиновском. В шестом туре чемпионата Бельгии Генк Малиновского разошелся миром с Кортрейом – 3:3. Малиновский вышел в стартовом составе, отыграл весь поединок и забил свой седьмой мяч в сезоне 2018/19.

На 85-й минуте Руслан ассистировал Леонарду Троссарду, а уже в добавленное арбитром время заработал вторую желтую карточку, за которой последовало удаление. Генк занимает второе место в чемпионате, отставая от Брюгге на два очка.

А вот Гент Романа Яремчука одержал четвертую победу в шести турах чемпионата Бельгии. На этот раз бело-синие разбили на выезде Серкль-Брюгге – 3:0.

Яремчук вышел в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте. Его одноклубник Игорь Пластун весь матч провел в запасе. Гент занимает четвертое место, имея в активе 13 пунктов.

Не может победить второй тур подряд Андерлехт Евгения Макаренко. В шестом туре пурпурно-белые не смогли одолеть дома Антверпен – 1:1. Макаренко вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.

Андерлехт занимает третье место в турнирной таблице Лиги Жюпиле.

Во втором туре чемпионата Греции ПАОК Евгения Хачериди и Евгения Шахова снова одержал победу со счетом 1:0. Оба украинцы вышли в стартовом составе на матч против Паниониоса и сыграли всю встречу. Правда, результативными действиями оба не отличились, а лишь получили по желтой карточке.

После двух туров ПАОК находится на четвертом месте, имея в активе 4 очка. 2 пункта были сняты федерацией футбола Греции.

Украинский нападающий испанского Альбасете Роман Зозуля забил свой первый гол в новом сезоне Сегунды. В матче третьего тура с Кордобой Зозуля на 62-й минуте реализовал пенальти. Этот гол стал дебютным для форварда в новом чемпионате.

Также Зозуля на 4-й минуте заработал пенальти, но его реализовал Вальдеррама. Альбасете обыграл Кордобу 3:0 и одержал свою первую победу в новом сезоне после двух стартовых ничьих.

А вот 21-летний украинский защитник испанского Луго Василий Кравец, которого довызвали в сборную на матчи в Лиге наций, отличился ассистом. На игру в третьем туре против Нумансии Кравец вышел в стартовом составе и провел весь матч. При счете 0:2 в пользу Луго, он отдал голевой пас на Ириому Гонсалеса. Это уже второй подряд ассист Кравца в Сегунде.

В турнирной таблице после трех туров Луго расположился на 11 строчке, имея в активе 4 очка.

Мария Степанюк

Фото: FC Schalke 04, KRC Genk, PAOK FC, RSCA.