Тренер ФК Заря Юрий Вернидуб попал в ДТП в Запорожье.

Тренер футбольного клуба Заря Юрий Вернидуб на автомобиле Volkswagen попал в ДТП в Запорожье, у него забрали права.

Об этом сообщает Украинская правда.

В пресс-службе патрульной полиции Запорожской области подтвердили факт ДТП с участием Volkswagen, но фамилии водителя не называют.

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Как сообщила в. и. о. старшего инспектора пресс-службы УПП в Запорожской области Елена Литвинец, авария произошла в 10:39 3 сентября на улице Гребельной.

— Произошло ДТП без пострадавших между автомобилями Volkswagen и Renault. Водитель Volkswagen не выполнил требования п. 12.1; 13.1 ПДД в результате чего произошло ДТП. На водителя Volkswagen составлен протокол, изъято водительское удостоверение, выдано временное разрешение, – сказала Литвинец.

Она добавила, что патрульные составили схему ДТП, отобрали объяснения у участников, на водителя Volkswagen составили протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).



Фото: ZABOR.ZP.UA

Фото: ZABOR.ZP.UA Фото: ZABOR.ZP.UA Главный тренер Зари попал в аварию / 3 фотографии

— В результате ДТП авто получили механические повреждения, причинен материальный ущерб, травмированных нет, – подытожила Литвинец.

Напомним, Заря уступила Лейпцигу на последних минутах матча и выбыла с ЛЕ.