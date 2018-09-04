На новой форме сборной появилась надпись Слава Украине

Федерация футбола Украины представила новую форму национальной команды белого, желтого и синего цветов.
Сборная Украины по футболу презентовала новый дизайн формы. Кроме традиционных желтого и синего цветов появился белый альтернативный вариант.
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Вратарская форма будет выполнена в ярком оранжевом цвете и второй темный вариант.
— Когда ты играет в футболке национальной сборной, даже товарищеские игры не ощущаются товарищескими, потому что ты играешь за свою страну, – сказал Андрей Ярмоленко.
Интересно, что над фамилией на футболках размещена надпись Слава Украине.
Напомним, Шовковский стал помощником Шевченко в сборной Украины.
Фото: dynamo.kiev.ua
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