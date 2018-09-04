Цуренко вышла в 1/4 финала US Open

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко победила Маркету Вондроушову из Чехии и вышла в 1/4 финала US Open.

В 1/8 финала US Open Леся Цуренко победила 103-ю ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии – 6:7, 7:5, 6:2, пишет Tribuna.

Украинка взяла первых три гейма в стартовом сете, но потом начала испытывать проблемы с бедром и проиграла сет на тай-брейке. Во время первого сета Цуренко несколько раз меряли давление.

Во втором сете украинка сумела вырвать победу после проигранных двух стартовых геймов.

Третий сет Цуренко начала с трех выигранных геймов, и сумела довести матч до победы.

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Отметим, что Цуренко впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого Шлема.

В 1/4 финала украинка встретится с 19-й ракеткой мира из Японии Наоми Осакой.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела третий раунд US Open и вышла в 1/8 финала.

Фото: Getty Images