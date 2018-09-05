Чехия — Украина: прогноз букмекеров на матч

Сборная Украины на стадионе Мирослава Валенти сыграет против Чехии в матче первого тура Лиги Наций.
Сборная Украины в четверг, 6 сентября, проведет матч в рамках первого тура Лиги Наций, в котором сине-желтые на выезде на стадионе Мирослава Валенты сыграют против сборной Чехии.
По мнению букмекеров фаворитом встречи являются подопечные Карела Яролима. На победу Чехии дают коэффициент 2.45. Успех украинцев оценивают в 3.20. Ничейный результат встречи — 3.20.
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Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 21:45.
Фото: , Katatonia82|Dreamstime.com.
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