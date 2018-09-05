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Где смотреть Чехия — Украина

Прямую трансляцию стартового матча в Лиге наций между Чехией и Украиной покажет телеканал Футбол 1 и Украине.

В первом матче в рамках Лиги наций УЕФА сборная Украины на выезде сыграет со сборной Чехии. Матч пройдет 6 сентября на стадионе имени Мирослава Валенты в Угерске-Градиште.

Начало матча в 21:45.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Футбол 1 и Украине.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: ФФУ © Павло Кубанов.

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