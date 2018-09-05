Полиция застрелила 17-летнего геймера из-за тату

Полиция Филиппин застрелила 17-летнего игрока в Dota 2 из-за подозрений в торговле наркотиками.

Несколько недель назад три подростка с филиппинского города Тарлак – Джошуа (17 лет), Джулиус (15 лет) и Б. (19 лет, пожелавший остаться неизвестным) – отправились на киберспортивный турнир в Багио. По дороге домой один из подростков был застрелен, а другой – пропал без вести.

Мать 17-летнего Джошуа получила звонок из морга города Пангасинан: ей сообщили, что ее сын был убит в перестрелке и при нем якобы нашли пистолет и наркотики.

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По словам полицейских, геймер сопротивлялся при пересечении блокпосту, он руководил мотоциклом, имея при себе пистолет. В полиции заявили, что Джошуа перевозил наркотики. Чтобы доказать причастность Джошуа к преступному миру СМИ была показана татуировка на руке геймера, там была изображена Queen of Pain (персонаж вселенной Dota 2).

One boy dead. Another boy missing. Friends Joshua Laxamana and Julius Santiago Sebastian were last seen over two weeks ago when they went on a trip to Baguio to take part in a DOTA tournament. None of them would make it back. (continued in thread) pic.twitter.com/ogt9zJbcTg — Ezra Acayan (@eacayan) 4 сентября 2018 г.

17-летний парень был одним из лучших игроков Dota в районе и мечтал попасть в профессиональную команду.

В том, что Джошуа перевозил с собой запрещенные вещества и оружие, сомневается его мать — подросток все свободное время посвящал Dota 2 и даже не умел ездить на мотоцикле.

Правительство Филиппин с 2016 года ведет активную борьбу с наркотиками. Через две недели после начала этой кампании полицией было убито более 2 тыс. человек.

Напомним, стрельбу во Флориде во время турнира по видеоигре Madden NFL в городе Джексонвилл открыл прошлогодний победитель кибертурнира –24-летний Дэвид Катц из Балтимора.

Фото: rappler.com/Ezra Acayan