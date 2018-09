Полиция застрелила 17-летнего геймера из-за тату

Несколько недель назад три подростка с филиппинского города Тарлак – Джошуа (17 лет), Джулиус (15 лет) и Б. (19 лет, пожелавший остаться неизвестным) – отправились на киберспортивный турнир в Багио. По дороге домой один из подростков был застрелен, а другой – пропал без вести.

Мать 17-летнего Джошуа получила звонок из морга города Пангасинан: ей сообщили, что ее сын был убит в перестрелке и при нем якобы нашли пистолет и наркотики.

По словам полицейских, геймер сопротивлялся при пересечении блокпосту, он руководил мотоциклом, имея при себе пистолет. В полиции заявили, что Джошуа перевозил наркотики. Чтобы доказать причастность Джошуа к преступному миру СМИ была показана татуировка на руке геймера, там была изображена Queen of Pain (персонаж вселенной Dota 2).

One boy dead. Another boy missing.

Friends Joshua Laxamana and Julius Santiago Sebastian were last seen over two weeks ago when they went on a trip to Baguio to take part in a DOTA tournament. None of them would make it back. (continued in thread) pic.twitter.com/ogt9zJbcTg

— Ezra Acayan (@eacayan) 4 сентября 2018 г.