PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Полиция застрелила 17-летнего геймера из-за тату/

Полиция застрелила 17-летнего геймера из-за тату

Полиция Филиппин застрелила 17-летнего игрока в Dota 2 из-за подозрений в торговле наркотиками.

Несколько недель назад три подростка с филиппинского города Тарлак – Джошуа (17 лет), Джулиус (15 лет) и Б. (19 лет, пожелавший остаться неизвестным) – отправились на киберспортивный турнир в Багио. По дороге домой один из подростков был застрелен, а другой – пропал без вести.

Мать 17-летнего Джошуа получила звонок из морга города Пангасинан: ей сообщили, что ее сын был убит в перестрелке и при нем якобы нашли пистолет и наркотики.

Читайте: Геймер бросил самую сексуальную телеведущую ради Call of Duty

По словам полицейских, геймер сопротивлялся при пересечении блокпосту, он руководил мотоциклом, имея при себе пистолет. В полиции заявили, что Джошуа перевозил наркотики. Чтобы доказать причастность Джошуа к преступному миру СМИ была показана татуировка на руке геймера, там была изображена Queen of Pain (персонаж вселенной Dota 2).

17-летний парень был одним из лучших игроков Dota в районе и мечтал попасть в профессиональную команду.

В том, что Джошуа перевозил с собой запрещенные вещества и оружие, сомневается его мать — подросток все свободное время посвящал Dota 2 и даже не умел ездить на мотоцикле.

Правительство Филиппин с 2016 года ведет активную борьбу с наркотиками. Через две недели после начала этой кампании полицией было убито более 2 тыс. человек.

Напомним, стрельбу во Флориде во время турнира по видеоигре Madden NFL в городе Джексонвилл открыл прошлогодний победитель кибертурнира –24-летний Дэвид Катц из Балтимора.

Фотоrappler.com/Ezra Acayan

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Екстрене приземлення літака
На Филиппинах у пассажирского Boeing при посадке отвалился двигатель
вибух
На Филиппинах взорвался автомобиль с самодельной взрывчаткой. Есть жертвы
Президент Филиппин подаст в отставку, если ему докажут, что бог есть
Гігантський кальмар
2,5 метра! На Филиппинах поймали гигантского кальмара
На Филиппинах самолет врезался в жилой дом – много погибших
Бульдозер раздавил 14 элитных авто на глазах у людей
Dota 2
В Dota 2 появилась платная подписка – цена и преимущества
Діти
На Филиппинах родился ребенок-единорог
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка