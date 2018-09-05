Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, благодаря чему можно покорить ее сердце.
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала как завоевать ее сердце.
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Оказалось, что она очень любит вкусно поесть. В Instagram Элина выложила фотографию с борщом, прокомментировав так:
“Единственный способ завоевать мою любовь — это отвести меня в украинский ресторан”, – написала Свитолина.
Напомним, Элина вылетела из розыгрыша US Open на стадии 1/8 финала.
К слову, вторая ракетка Украины Леся Цуренко победила Маркету Вондроушову из Чехии и вышла в 1/4 финала US Open.
Фото: elisvitolina.
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