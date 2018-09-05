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Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии

Огнен Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии, после того как был исключен во время ЧМ-2018.

Бывший игрок киевского Динамо Огнен Вукоевич, который сейчас работает в клубе менеджером-селекционером, вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии.

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Об этом сообщил журналист Андрей Шахов на своей странице в Facebook.

—Очень рад за Вуко. Работа Огнена по изучению соперников так понравилась Златко Даличу, что тот снова пригласил его в свой тренерский штаб! Игорь Суркис отпустил нашего селекционера, понимая, что такой опыт бесценен. Вуко обещает быть в Киеве на игре с Астаной. Удачи тебе, Огнен!, – написал Шахов.

Напомним, Огнен Вукоевич был отстранен от работы в хорватской сборной после матча Россия – Хорватия на ЧМ, когда защитник клетчатых Домагой Вида с Вукоевичем записали видеообращение со словами Слава Украине!

Фотоogivukojevic8

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