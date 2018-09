Как жокеи! Фанаты Манчестер Сити шокированы новой формой

Манчестер Сити представил альтернативный комплект формы.

В третьей форме горожан преобладает фиолетовый цвет. По диагонали футболки проходит оранжевая полоска.

“Вдохновленный прошлым и будущим. Представляем вам наш третий комплект формы на сезон 2018/19”, — написал клуб в Twitter.

Inspired by the past and present…

Our 2018/19 third kit

Order now https://t.co/S2X3gl8ZZu #mancity

— Manchester City (@ManCity) 4 сентября 2018 г.