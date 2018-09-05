Как жокеи! Фанаты Манчестер Сити шокированы новой формой

Манчестер Сити представил третий комплект формы на сезон 2018/19.
Манчестер Сити представил альтернативный комплект формы.
В третьей форме горожан преобладает фиолетовый цвет. По диагонали футболки проходит оранжевая полоска.Читайте: Манчестер Юнайтед решил окончательно добить своих фанатов Невозможно узнать! Топ-10 самых стильных футболистов АПЛ (ГОЛОСОВАНИЕ) Снимите это немедленно! Игроки Манчестер Сити шокировали фанатов нарядом
“Вдохновленный прошлым и будущим. Представляем вам наш третий комплект формы на сезон 2018/19”, — написал клуб в Twitter.
Inspired by the past and present…
Our 2018/19 third kit
Order now https://t.co/S2X3gl8ZZu #mancity pic.twitter.com/Sro2ApPpew
— Manchester City (@ManCity) 4 сентября 2018 г.
Однако, третий комплект не очень понравился фанатам клуба из Манчестера. В комментариях под постом они отмечают, что форма напоминает жокейский костюм и это худшее, что было у горожан за последние годы.
В стартовых четырех турах английской Премьер-лиги подопечные Пепа Гвардиолы набрали 10 очков.
Ранее лондонский Арсенал представил третий комплект формы на следующий сезон.