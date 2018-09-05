Как жокеи! Фанаты Манчестер Сити шокированы новой формой

Манчестер Сити представил третий комплект формы на сезон 2018/19.

Манчестер Сити представил альтернативный комплект формы.

В третьей форме горожан преобладает фиолетовый цвет. По диагонали футболки проходит оранжевая полоска.

“Вдохновленный прошлым и будущим. Представляем вам наш третий комплект формы на сезон 2018/19”, — написал клуб в Twitter.

Однако, третий комплект не очень понравился фанатам клуба из Манчестера. В комментариях под постом они отмечают, что форма напоминает жокейский костюм и это худшее, что было у горожан за последние годы.

В стартовых четырех турах английской Премьер-лиги подопечные Пепа Гвардиолы набрали 10 очков.

Ранее лондонский Арсенал представил третий комплект формы на следующий сезон.

Фото: Arisa Suwannapeng|Dreamstime.com