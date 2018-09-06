Где смотреть Чехия — Украина

Прямую трансляцию стартового матча в Лиге наций между Чехией и Украиной покажет телеканал Футбол 1 и Украине.
В первом матче в рамках Лиги наций УЕФА сборная Украины на выезде сыграет со сборной Чехии. Матч пройдет 6 сентября на стадионе имени Мирослава Валенты в Угерске-Градиште.
Начало матча в 21:45.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Футбол 1 и Украине.Читайте: На новой форме сборной появилась надпись Слава Украине Лига наций: календарь и результаты матчей Сборная Украины на Лиге наций: Шевченко объявил список футболистов
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.
Фото: ФФУ © Павло Кубанов.