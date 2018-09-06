Где смотреть Германия — Франция

Прямую трансляцию матча первого тура в Лиге наций между Германией и Францией покажет телеканал Футбол 2.
В первом матче в рамках Лиги наций УЕФА сборная Германии дома сыграет с действующими чемпионами мира сборной Франции. Матч пройдет 6 сентября в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена.
Начало матча в 21:45.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Футбол 2.Читайте: Футболисты сборной Германии на ЧМ-2018 курили сигареты и кальян Лига наций: календарь и результаты матчей Где смотреть Чехия — Украина
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Напомним, что на ЧМ-2018 Германия впервые за 80 лет не смогла преодолеть групповой этап, заняв четвертое место в квартете F.
Фото: Die Mannschaft