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Где смотреть Германия — Франция

Прямую трансляцию матча первого тура в Лиге наций между Германией и Францией покажет телеканал Футбол 2.

В первом матче в рамках Лиги наций УЕФА сборная Германии дома сыграет с действующими чемпионами мира сборной Франции. Матч пройдет 6 сентября в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена.

Начало матча в 21:45.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Футбол 2.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Напомним, что на ЧМ-2018 Германия впервые за 80 лет не смогла преодолеть групповой этап, заняв четвертое место в квартете F.

Фото: Die Mannschaft

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