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Шевченко — самый дорогой игрок в истории АПЛ

Британское издание Totally Money определило топ-100 самых дорогих трансферов в истории английской Премьер-лиги.

Андрей Шевченко оказался самым дорогим игроком в истории английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает британское издание Totally Money.

Согласно подсчетам трансферной стоимости футболистов, которые в разные времена выступали в составе клубов АПЛ, переход экс-форварда Челси Андрея Шевченко из итальянского Милана стал самым дорогим в истории. За его трансфер аристократы заплатили летом 2006 года £29,4 млн. Но если учесть инфляцию цен за двенадцатилетний период, то текущая трансферная стоимость Шевченко составила бы £144,4 млн.

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На втором месте разместился трансфер английского игрока Алана Ширера из Блекберн Роверс в Ньюкасл Юнайтед в 1996-м году – £15 млн (£125,1 млн). На третьем месте трансфер Рио Фердинанда из Лидс Юнайтед в Манчестер Юнайтед в 2002 году — £29 млн (£121,7 млн).

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Шевченко — самый дорогой игрок в истории АПЛ / 2 фотографии

В топ-10 самых дорогих футболистов из ныне играющих в АПЛ является лишь хавбек Манчестер Юнайтед Погба. За переход француза красные дьяволы заплатили £ 86 млн, что в переходе на нынешние цены составило бы £117,7 млн.

Ранее УЕФА назвал лучший гол сезона 2017/18.

ФотоTealsuns|Dreamstime.com.

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