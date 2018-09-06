Шевченко наехал на игрока сборной: Как тренируетесь, так и сыграете

Андрей Шевченко во время тренировки сборной Украины в Угерске-Градиште наехал на Евгения Селезнева.

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко во время тренировки перед матчем первого тура Лиги наций со сборной Чехии сделал замечание футболисту Евгению Селезневу.

Об этом сообщил украинский журналист Александр Попов на своей странице в Facebook.

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Дело в том, что футболист был слишком веселым и разговорчивым, что не понравилось наставнику.

“Западный менталитет? Я тебе скажу, что такое западный менталитет: это когда ты тренируешься так, как играешь, и наоборот, вот так, как сейчас вы тренируетесь, так вы завтра и сыграете!” — резко сказал Шевченко.

К слову, Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча первого тура лиги Лиги наций Чехия — Украина.

Фото: facebook.com/shurik.dk