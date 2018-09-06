Украина победила Чехию в стартовом матче Лиги наций

Сборная Украины победила Чехию на выезде в первом матче в рамках Лиги наций.
Чехия — Украина – 1:2
Голы: Шик, 4 – Коноплянка, 45+1 Зинченко, 90+3
Чехия: Вацлик, Кадржабек, Калас, Селассие, Брабец, Сикора, Гаушбауэр, Крменчик (Змргал, 46), Соучек, Боржил, Шик (Тецл, 83).
Украина: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Караваев, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко (Зинченко, 66), Марлос, Коноплянка (Цыганков, 77), Яремчук (Селезнев, 85).
Обзор матча ожидайте позже.
Фото:
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