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Украина победила Чехию в стартовом матче Лиги наций

Сборная Украины победила Чехию на выезде в первом матче в рамках Лиги наций.

Чехия — Украина – 1:2

Голы: Шик, 4 – Коноплянка, 45+1 Зинченко, 90+3

Чехия: Вацлик, Кадржабек, Калас, Селассие, Брабец, Сикора, Гаушбауэр, Крменчик (Змргал, 46), Соучек, Боржил, Шик (Тецл, 83).

Украина: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Караваев, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко (Зинченко, 66), Марлос, Коноплянка (Цыганков, 77), Яремчук (Селезнев, 85).

Обзор матча ожидайте позже.

Фото: Česká fotbalová reprezentace.

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