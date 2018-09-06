Украинские фанаты устроили акцию в поддержку политзаключенных под консульством Российской Федерации в Чехии.
Накануне матча первого раунда в Лиге наций между сборными Украины и Чехии, фанаты сине-желтых устроили акцию под консульством РФ в чешском городе Брно.
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Также акция была проведена в поддержку Олега Сенцова и украинских политзаключенных. А фанаты из Крыма напомнили, что Крым – это Украина.
Украинские фанаты устроили акцию под консульством РФ в Чехии / 4 фотографии
Масштабно собраться не получилось, фанаты ограничились небольшой группой.
Напомним, недавно в Праге прошла акция в поддержку Сенцова.
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