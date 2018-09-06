Ващук: Экспериментов не будет, но мы увидим новую сборную Украины

Бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо Владислав Ващук в комментарии Фактам ICTV поделился ожиданиями от матча Чехия — Украина.

Экс-игрок сборной Украины и киевского Динамо Владислав Ващук поделился ожиданиями от матча первого тура в Лиге наций Чехия — Украина.

— Однозначно я ожидаю победы Украины в поединке со сборной Чехии. Все будут у телевизоров, кто будет на трибунах в Чехии. У сборной укрепился тренерский штаб, посмотрим на подбор игроков, тем более Андрей Шевченко сказал о том, что играть будем на результат. Поэтому, будет интересно увидеть национальную сборную в таком ключе, — сказал Ващук.

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По мнению Ващука, отход из тренерского штаба сборной Рауля Рианчо должно положительно повлиять на игру сборной.

— После ухода испанца Рианчо, итальянцы остались одни — я думаю, это может положительно повлиять на всю кухню сборной Украины. Теперь команда будет придерживаться одного стиля игры. Тренерский штаб у национальной сборной, который сейчас сформировался, я считаю, одним из самых мощных по составу, – добавил он.

А вот матч со сборной Чехии не будет строго принципиальным для сине-желтых.

— Лига наций – это новый турнир, принципиальность здесь будет для игроков, как лучше проявить себя, кто-то меньше играл, кто-то больше в своих командах, а еще показать главному тренеру насколько они готовы защищать сборную Украины. Я думаю экспериментов не будет, но мы увидим немножко новую сборную Украины, – подытожил Ващук.

К слову, Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча первого тура лиги Лиги наций Чехия — Украина

Фото: dynamo.kiev.ua