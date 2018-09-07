Адиос Динамо! Марадона перебрался в Мексику к наркобаронам

Диего Марадона возглавил мексиканский клуб Дорадос де Синалоа из мексиканского штата Синалоа.
Диего Марадона стал главным тренером мексиканского клуба Дорадос де Синалоа.
Об этом сообщается в официальном клуба в Twitter.
¡Bienvenido Diego al Gran Pez! HazlaDePez HazlaDeDiez pic.twitter.com/JeI92ALJcL
— HazlaDeDiez (@Dorados) 6 сентября 2018 г.
Детали соглашения экс-игрока и тренера сборной Аргентины с клубом не разглашается.
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Интересно, что именно в штате Синалоа, где базируется Дорадос, действует один из крупнейших в мире наркокартелей. Известен также как Guzmán-Loera Organization, или просто картель Синалоа. На долю картеля приходится до 60% всего наркотрафика в США.
Напомним, в этом году Марадона вступил в должность председателя правления брестского Динамо, при этом аргентинец уже долгое время не появился в Белоруссии. Последним клубом, в котором он работал в качестве тренера, был Аль-Фуджайра из ОАЭ.
Ранее FIFA решила уволить Диего Марадону с должности посла федерации за его “отрыв” на матче Нигерия – Аргентина на ЧМ-2018.
Фото: #HazlaDeDiez.