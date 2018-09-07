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Где смотреть Украина — Словакия

Прямую трансляцию матча второго тура в Лиге наций между Украиной и Словакией покажет телеканал Украина и Футбол 1.

Во втором матче в рамках Лиги наций УЕФА сборная Украины дома сыграет со сборной Словакии. Матч пройдет 9 сентября во Львове на Арене Львов.

Начало матча в 16:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украины и Футбол 1.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: ФФУ.

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