Где смотреть Украина — Словакия

Прямую трансляцию матча второго тура в Лиге наций между Украиной и Словакией покажет телеканал Украина и Футбол 1.
Во втором матче в рамках Лиги наций УЕФА сборная Украины дома сыграет со сборной Словакии. Матч пройдет 9 сентября во Львове на Арене Львов.
Начало матча в 16:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украины и Футбол 1.Читайте: Ось тобі моя рука: Положинский посвятил песню сборной Украины Украина победила Чехию в стартовом матче Лиги наций Лига наций: календарь и результаты матчей
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.
Фото: ФФУ.