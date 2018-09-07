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Ось тобі моя рука: Положинский посвятил песню сборной Украины

Александр Положинский записал клип на песню Ось тобі моя рука, которая посвящена сборной Украины по футболу.

Лидер групп Бувье и Тартак Александр Положинский по случаю старта сине-желтых в Лиге наций выпустил новый клип на песню Ось тобі моя рука, которая посвящена сборной Украины по футболу.

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Клип был снят совместно с телеканалами Футбол 1/2.

— Поддерживать сборную легко, когда команда выигрывает, ей все удается, когда в ворота соперника забивается много голов. В таком случае специальная песня и не нужна, чтобы добавлять воодушевления. Тогда уже просто бурлят эмоции. А чтобы людей сплотить, объединить в поддержку, необходима специальная песня. Надеюсь, что она дойдет до сердец футболистов вдохновит на хорошую игру, а болельщиков – на бешеную поддержку, – сказал Александр Положинский.

Стоит отметить, что эта мелодия станет постоянным спутником национальной сборной и будет сопровождать все матчи нашей команды.

Напомним, Украина победила Чехию в стартовом матче Лиги наций.

ФотоСкріншот кліпу.

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