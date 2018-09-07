Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко помог освободить задержанных в Чехии болельщиков сборной Украины.

Восемь болельщиков сборной Украины, которые были задержаны после финального свистка матча Чехия — Украина в Лиге наций чешской полицией, освобождены и смогут сегодня вернуться домой.

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Один из фанатов сообщил, что переговоры с полицией продолжались до двух часов ночи.

— Украинцы умеют стоять друг за друга горой. И в Чехии мы увидели это на практике, – прокомментировал болельщик.

Как сообщалось ранее, после завершения матча президент ФФУ Андрей Павелко пообещал представителям СМИ, что сразу же поедет в полицию и поможет задержанным.







Павелко заплатил штраф за фанатов сборной Украины в Чехии / 4 фотографии

По словам болельщика, Павелко лично участвовал в переговорах с полицией и помог с оплатой штрафа, который выписали украинским фанатам чешские правоохранители.

Напомним, Украина победила Чехию в стартовом матче Лиги наций.