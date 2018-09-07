Шевченко досталось от чешского спецназа после матча

Андрей Шевченко после матча Чехия – Украина в Лиге наций вступился за украинских болельщиков.

Сборная Украины с победы над Чехией стартовала в первом матче Лиги наций. После матча Андрей Шевченко пытался успокоить украинских болельщиков, у которых завязался конфликт с правоохранителями, однако получил от одного из спецназовцев.

Об этом после матча рассказал журналист Владислав Дудка:

— После финального свистка главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подошел к фанатской трибуне. К нему спустился какой-то болельщик, возможно знакомый. Они обнялись и Шевченко начал идти, но спустился второй фанат и спецназовцы начали его задерживать. В порыве страсти даже Шеве досталось, — рассказал Дудка.

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После матча Андрей Шевченко призвал не драматизировать ситуацию.

— Давайте не драматизировать ситуацию, со мной все нормально. Я думаю, что изначально кто-то просто упал за заграждения, а полиция среагировала, я тоже их понимаю. Я пытался их остановить, забрать ребят, предотвратить ситуацию. Здесь нет ничьей вины, так случилось. Надеюсь, всех отпустят и все будет хорошо, – сказал Шевченко.

В итоге полиция задержала восьмерых болельщиков, которых позже помог освободить президент ФФУ Андрей Павелко.

Фото: Vladyslav Dudka